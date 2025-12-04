Noël à Pau Espace ludique et d’animations place Royale Pau

Noël à Pau Espace ludique et d’animations place Royale

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-04

2025-12-04

Au cœur de l’espace féerique, les Palois sont invités à prendre la pose devant le traîneau du Père Noël et d’autres mises en scène irrésistibles. Sourires, éclats de rire et souvenirs en famille garantis !

Au centre de cet univers lumineux, un grand chapiteau transparent accueille animations, ateliers et… le Père Noël en personne ! Il y attend les enfants, prêt à écouter leurs souhaits et à partager un moment complice. Ici, Noël se vit en grand, en partage, en images. Une invitation à entrer dans la magie, à la vivre de l’intérieur, et à la raconter, photo après photo.

Du 4 au 22 décembre, viens déposer ta lettre au Père Noël dans la boite aux lettres installée sur le village de Noël. N’oublie pas d’écrire ton adresse au dos de l’enveloppe si tu veux que le Père Noël te réponde. Dernière levée du courrier lundi 22 décembre à 10h .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

