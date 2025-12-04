Noël à Pau Inauguration du village de Noël Place Royale Pau

Noël à Pau Inauguration du village de Noël Place Royale

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

A partir de 18h30, inauguration du village de Noël de la place Royale.

Pour inaugurer cette nouvelle scénographie et allumer le sapin de Noël, 210 enfants de la chorale Canto Perisco interpréteront des chants de Noël devant l’hôtel de ville. Après l’apparition du Père Noël, allumage du sapin de Noël de la place pour célébrer l’inauguration.

A 20h30, l’association VESNA oragnise le concert de Noël des Bandouristes d’Ukraine au Théâtre Saint-Louis. .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

