Noël à Pau La fôret enchantée Pau

Noël à Pau La fôret enchantée

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-04

Ici, la magie de Noël s’épanouit au fil d’un parcours féerique mêlant décors floraux et installations lumineuses. Pas après pas, les sens s’éveillent parfums d’hiver, éclats de couleurs, instants partagés… Un univers enchanteur où l’on se laisse porter, rêver, sourire. Et si la vraie magie, c’était simplement ça ? .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

