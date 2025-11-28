Noël à Pau La Grande Roue Square George V Pau

Noël à Pau La Grande Roue

Square George V 1 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-28

Installée au Square George V, la grande roue illumine les fêtes de fin d’année au cœur du centre historique. Face aux montagnes et à la ville scintillante, elle offre un point de vue inoubliable sur la magie de Noël en Béarn.

Montez à bord, laissez-vous porter. Le jour, admirez les toits palois baignés de lumière d’hiver ; la nuit, laissez les guirlandes et le scintillement des chalets dessiner une carte postale vivante. Entre ciel et terre, partagez un instant suspendu, complice, les yeux rivés sur l’horizon et le cœur rempli de joie. Une expérience à vivre en famille, entre amis ou en amoureux, avec un petit frisson et de grands souvenirs. .

Square George V 1 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

