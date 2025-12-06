Noël à Pau Les Balades en petit train du père Noël Pau

Noël à Pau Les Balades en petit train du père Noël

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-17

Au cœur de Pau, entre la place Royale et les rues commerçantes animées, l’esprit de Noël s’invite en musique et en lumière. À deux pas du boulevard des Pyrénées, le petit train du Père Noël sillonne la ville et attire les regards émerveillés.

Dès 15h, les 6, 7, 10 et 17 décembre, le plus célèbre des barbus embarque pour une balade féerique!

Une invitation à flâner, à rêver, et à partager la magie des fêtes en famille ou entre amis.

Le Père Noël n’attend que vous pour faire pétiller les yeux des petits comme des grands.

A Noël le Petit Train est reservé pour le Père Noël qui a fort à faire. Il ne sera pas possible d’embarquer, mais ce sera l’occasion de le voir passer avant sa grande tournée de distribution de cadeaux. .

