Noël à Pau Les bulles magiques Pau jeudi 4 décembre 2025.
Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-04
fin : 2026-01-04
2025-12-04
Place royale, trois bulles géantes transparentes attirent tous les regards. Elles invitent à une parenthèse féerique en pleine ville. Chaque bulle raconte une histoire, à admirer de jour comme de nuit. Petits et grands s’émerveillent, les yeux brillent, les photos fusent. Un moment suspendu, entre rêve et poésie, à vivre en famille ou entre amis. .
Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
