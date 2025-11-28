Noël à Pau Marché de Noël Place Clémenceau Pau
64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-28
fin : 2026-01-04
2025-11-28
Le marché de Noël déploie ses chalets de bois et ses guirlandes scintillantes dans un décor enchanteur. Entouré par les allées commerçantes, à deux pas du boulevard des Pyrénées, il fait vibrer la ville d’un esprit festif et chaleureux.
Flânez entre les étals d’artisans, savourez les spécialités locales, offrez-vous un vin chaud ou une gaufre croustillante. Les enfants s’émerveillent, les odeurs réveillent les souvenirs, les lumières réchauffent les cœurs. Ici, on goûte à la magie, on partage des sourires, on remplit sa hotte de trésors faits main. À Pau, Noël a un goût de fête, d’authenticité et de plaisir retrouvé. .
+33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
