Noël à Pau Marché de Noël- Sud de la place Royale Pau

Noël à Pau Marché de Noël- Sud de la place Royale

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-28

Au cœur de Pau, au sud de la place royale, le marché de Noël déploie ses chalets de bois et ses guirlandes scintillantes dans un décor enchanteur. Entouré par les allées commerçantes, à deux pas du boulevard des Pyrénées, il fait vibrer la ville d’un esprit festif et chaleureux.

Flânez entre les étals d’artisans, savourez les spécialités locales, offrez-vous un vin chaud ou une gaufre croustillante. Les enfants s’émerveillent, les odeurs réveillent les souvenirs, les lumières réchauffent les cœurs. Ici, on goûte à la magie, on partage des sourires, on remplit sa hotte de trésors faits main. À Pau, Noël a un goût de fête, d’authenticité et de plaisir retrouvé. .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

