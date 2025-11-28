Noël à Pau Marchés de Noël Pau

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-28
fin : 2026-01-04

2025-11-28

De la place Clemenceau, au boulevard d’Aragon, en passant par l’esplanade de Vigny et le sud de la place Royale, 40 commerçants vous attendent jusqu’au dimanche 4 janvier.

Incontournables des fêtes de fin d’année, les marchés de Noël investissent quatre points du centre-ville

Place Clemenceau
Boulevard d’Aragon
Esplanade de Vigny
Sud de la place Royale

Ils vous proposent des gammes de produits sucrés et salés, des objets d’artisanats et autres réjouissances.   .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

