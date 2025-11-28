Noël à Pau Pau

Noël à Pau

À Pau, entre les lumières du boulevard des Pyrénées et les ruelles animées du centre-ville, la magie de Noël prend ses quartiers d’hiver. Sous le regard du château de Henri IV et face aux cimes enneigées des Pyrénées, la ville scintille et s’anime dans une ambiance chaleureuse et féerique.

Baladez-vous entre chalets gourmands, odeurs de vin chaud, rires d’enfants sur la patinoire et concerts sous les guirlandes. Ici, chaque instant se partage un tour de manège au milieu des étoiles, une pause sucrée sur les marchés, un selfie en famille devant le grand sapin. Noël à Pau, c’est une parenthèse joyeuse, élégante et gourmande, un moment suspendu à vivre ensemble, les yeux émerveillés et le cœur léger. .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

