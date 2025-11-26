Noël à Pau Quartier Allées de Morlaas Quartier des Allées de Morlaas Pau
Quartier des Allées de Morlaas 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Noël dans le quartier des Allées de Morlaàs.
En partenariat avec la médiathèque Les Allées.
Au programme
Lecture dessinée et atelier magie
Spectacle musical à 15h.
À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.
De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .
