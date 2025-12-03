Noël à Pau Quartier Berlioz Quartier Berlioz Pau

Noël à Pau Quartier Berlioz

Quartier Berlioz 29 Bis Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Noël dans le quartier Berlioz à la Cité des Pyrénées.

En partenariat avec la MJC Berlioz, DomoFrance, la médiathèque Trait d’Union et Radio Pau d’Ousse.

Au programme

Maquillage, créations manuelles, karaoké, atelier cuisine et ateliers sport…

Concert à 17h

Buvette et goûter festif

Pensez à apporter vos vélos à réparer, l’Atelier vélo participatif sera présent.

À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.

De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .

Quartier Berlioz 29 Bis Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Noël à Pau Quartier Berlioz

German : Noël à Pau Quartier Berlioz

Italiano :

Espanol : Noël à Pau Quartier Berlioz

L’événement Noël à Pau Quartier Berlioz Pau a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau