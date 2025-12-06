Noël à Pau Quartier Fouchet Rue du Balaitous Pau

Noël à Pau Quartier Fouchet

Rue du Balaitous Quartier Fouchet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Noël dans le quartier Fouchet, place du Balaïtous Annulé en cas de pluie.

En partenariat avec le Centre Social la Pépinière, l’EVS Marguerite et Pau Béarn Habitat.

Au programme

Créations manuelles, jeux en bois, cirque, décoration de sapin…

Spectacle de marionnettes à 15h.

À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.

De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .

Rue du Balaitous Quartier Fouchet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Noël à Pau Quartier Fouchet

German : Noël à Pau Quartier Fouchet

Italiano :

Espanol : Noël à Pau Quartier Fouchet

L’événement Noël à Pau Quartier Fouchet Pau a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau