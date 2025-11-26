Noël à Pau Quartier Paul Doumer Rue de la Fontaine aux Fées Pau

Noël à Pau Quartier Paul Doumer

Rue de la Fontaine aux Fées Quartier Paul Doumer Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Noël dans le quartier Paul Doumer, aire de jeux de la Fontaine aux fées. Repli à la salle Paul Doumer en cas de pluie.

En partenariat avec la Maison Pour Tous Léo Lagrange, l’association Paul Doumer et Pau Béarn Habitat.

Au programme

Créations manuelles, jeux en bois, initiation au skate…

Spectacle à 15h

Pensez à apporter vos vélos à réparer, l’Atelier vélo participatif sera présent.

À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.

De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .

