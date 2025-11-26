Noël à Pau Quartier Saragosse Quartier Plein Ciel Pau
Noël à Pau Quartier Saragosse Quartier Plein Ciel Pau mercredi 17 décembre 2025.
Noël à Pau Quartier Saragosse
Quartier Plein Ciel Avenue de Montardon Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Noël et marché associatif dans le quartier Saragosse, place Laherrère. Repli à la salle Laherrère en cas de pluie.
En partenariat avec Pau Béarn Habitat, le pôle Laherrère, Vivre Ma Ville, la MJC des Fleurs, le centre social la Pépinière, le réseau des médiathèques et Science Odyssée.
Au programme
Créations manuelles, animations sportives et ludiques…
Concert à 15h
Spectacle de feu à 17h
Pensez à apporter vos vélos
À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.
De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .
Quartier Plein Ciel Avenue de Montardon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Noël à Pau Quartier Saragosse
German : Noël à Pau Quartier Saragosse
Italiano :
Espanol : Noël à Pau Quartier Saragosse
L’événement Noël à Pau Quartier Saragosse Pau a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau