Noël à Pau Quartier Saragosse Quartier Plein Ciel Pau

Noël et marché associatif dans le quartier Saragosse, place Laherrère. Repli à la salle Laherrère en cas de pluie.

En partenariat avec Pau Béarn Habitat, le pôle Laherrère, Vivre Ma Ville, la MJC des Fleurs, le centre social la Pépinière, le réseau des médiathèques et Science Odyssée.

Au programme

Créations manuelles, animations sportives et ludiques…

Concert à 15h

Spectacle de feu à 17h

Pensez à apporter vos vélos

À Pau, Noël se célèbre aussi dans les quartiers ! Du nord-est à Saragosse, en passant par Paul Doumer, Fouchet, Berlioz et le sud-est, la magie des fêtes s’invite partout, au plus près de chez vous.

De 15h à 18h, les animations battent leur plein grâce à la complicité des partenaires locaux. Musique, rires, surprises… Chaque quartier devient un lieu de partage et d’émerveillement. Laissez-vous surprendre et vivez Noël à l’échelle de la ville, chaleureuse et festive. .

