Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas Pau
Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas Pau vendredi 12 décembre 2025.
Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas
Rue du Hedas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-12
Organisées par la société Staff light du 12 décembre jusqu’au 4 janvier, les Fééries du Hédas sont une expérience immersive au coeur du quartier du Hédas.
Du mercredi au dimanche de 18h30 à minuit, les habitants sont invités à déambuler autour de structures lumineuses de divers univers.
Plus d’informations à venir très prochainement pour la réservation. .
Rue du Hedas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas
German : Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas
Italiano :
Espanol : Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas
L’événement Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas Pau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau