Noël à Pau Spectacle: Les fééries du Hédas Pau

Organisées par la société Staff light du 12 décembre jusqu’au 4 janvier, les Fééries du Hédas sont une expérience immersive au coeur du quartier du Hédas.

Du mercredi au dimanche de 18h30 à minuit, les habitants sont invités à déambuler autour de structures lumineuses de divers univers.

Plus d’informations à venir très prochainement pour la réservation. .

Rue du Hedas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

