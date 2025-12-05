Noël à Pau Spectacle son et lumières Le fabuleux destin de Bernadotte Eglise Saint Jacques Pau
Noël à Pau Spectacle son et lumières Le fabuleux destin de Bernadotte Eglise Saint Jacques Pau vendredi 5 décembre 2025.
Noël à Pau Spectacle son et lumières Le fabuleux destin de Bernadotte
Eglise Saint Jacques 8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-05
fin : 2026-01-04
2025-12-05
Le spectacle son et lumières Le fabuleux destin de Bernadotte sera projeté sur l’église Saint Jacques le smercredis, jeudis, vendredis et samedis de 18h30 à 21h10. .
Eglise Saint Jacques 8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
