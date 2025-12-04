Noël à Pau Train de Noël Pau

Noël à Pau Train de Noël

En plein centre-ville de Pau, à deux pas de la place Clemenceau, un nouveau décor grandeur nature prend vie. L’ambiance de Noël s’installe, joyeuse et scintillante, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Sous les guirlandes et les regards émerveillés, un petit train électrique attend les enfants une locomotive, trois wagons, et des étoiles plein les yeux pour une balade enchantée. Vingt passagers en herbe embarquent pour un parcours de 19 mètres, entre rires, tintements de cloche et instants magiques à partager en famille. .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

