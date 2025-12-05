Noël à Pélissanne Place Pisavis et alentours Pélissanne

Noël à Pélissanne

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025 le vendredi de 15h à 21h. Le samedi de 10h à 21h. Le dimanche de 10h à 20h. Place Pisavis et alentours Centre ville de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Cette année encore, Pélissanne se pare de ses plus beaux atours pour célébrer Noël ! Illuminations, marché, animations, concert… et le Père Noël en invité exceptionnel !

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes au Parc Roux de Brignoles !

Près d’une quarantaine de chalets et de stands vous accueilleront, débordant d’idées cadeaux, d’objets artisanaux et de décorations pour embellir votre intérieur.

Les saveurs de Provence seront également à l’honneur avec des produits locaux, confiseries et spécialités à savourer sur place ou à emporter.

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de Noël à Pélissanne.



Samedi 6 décembre Parc Roux de Brignoles

Le Père Noël sera présent pour se prêter au jeu des photos dans son chalet du Parc Roux de Brignoles de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Pour les enfants, toute la journée petite ferme, manèges, stand de maquillage, caricaturiste et mascottes, scuplteur de ballon, orgue de barbarie…



L’après-midi

À partir de 15h00, les danses traditionnelles par Lou Pelican.

À 16h00, Goûter du Père Noël offert par l’association Pélissanne Culture et Traditions.



– Médiathèque 10h30 11h30 14h00 15h00

Les Contes de Noël invitent petits et grands à plonger dans la magie des fêtes à travers des histoires enchanteresses pour les enfants. Un temps privilégié pour célébrer ensemble la période des fêtes.



– Concert de Noël Samedi 6 Décembre à 17h30 Église Saint-Maurice

Les enseignants et les élèves du Conservatoire -M- de musique vous présentent leur traditionnel concert de Noël.







Dimanche 7 décembre Parc Roux de Brignoles

Le Père Noël sera présent pour se prêter au jeu des photos dans son chalet au Parc Roux de Brignoles de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

Pour les enfants, toute la journée petite ferme, manèges, caricaturiste et mascottes, scuplteur de ballon, orgue de barbarie…



L’après-midi

À 16h00, Goûter du Père Noël offert par l’association Pélissanne Culture et Traditions.



– Médiathèque à partir de 11h00

Les Contes de Noël invitent petits et grands à plonger dans la magie des fêtes à travers des histoires enchanteresses pour les enfants. Un temps privilégié pour célébrer ensemble la période des fêtes.



– Un spectacle pyrotechnique 18h00 au Parc Roux de Brignoles !

Un spectacle pyrotechnique mêlant danse et musique électro.

Les trois artistes, modernes et charismatiques, enchaîneront performances et effets spectaculaires pour offrir un spectacle grandiose en clôture du marché de Noël.



Chocolat chaud et vin chaud offert par PCT. .

Place Pisavis et alentours Centre ville de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

This Christmas, Pélissanne adorns itself with its finest finery ! Illuminations, market, concert, animations… and Santa for special guest !

German :

Auch dieses Jahr schmückt sich Pélissanne zur Weihnachtszeit wieder mit seinen schönsten Gewändern! Illuminationen, Markt, Animationen, Konzert… und der Weihnachtsmann als außergewöhnlicher Gast!

Italiano :

Anche quest’anno Pélissanne si veste a festa per celebrare il Natale! Luci, mercatini, animazione, concerti… e Babbo Natale come ospite speciale!

Espanol :

Un año más, Pélissanne se viste de gala para celebrar la Navidad Luces, mercado, animación, conciertos… ¡y Papá Noel como invitado especial!

