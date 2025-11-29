Noël à Peypin La parade des Licornes Peypin

Noël à Peypin La parade des Licornes

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 17h30. Rue de la République Peypin Bouches-du-Rhône

Un moment féérique à ne pas manquer ! Vous êtes invités à un événement magique, une parade de Licornes scintillantes qui illuminera les rues du village.Familles

Placez-vous pour 17h30, le long de la rue de la République afin d’assister à la danse des licornes et à l’arrivée du Père Noël à bord de son traîneau.

Ne bougez pas, le plaisir continue ! Afin de profiter pleinement du défilé, restez bien sur les trottoirs et les zones délimitées car pour votre plus grand plaisir, la parade lumineuse défilera deux fois !

Après le défilé, petits et grands pourront rejoindre la place du Tilleul dans une ambiance enchantée chants des enfants, spectacle pyrotechnique, vin chaud (avec le soutien de la Cave des Termes), chocolat chaud et gourmandises !



17h30 Parade avenue de la République

18h35 Chorale des enfants Place du Tilleul

19h00 Spectacle pyrotechnique .

Rue de la République Peypin 13124 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 55 55

English :

A magical event not to be missed! You’re invited to a magical event, a parade of glittering Unicorns that will light up the streets of the village.

German :

Ein märchenhafter Moment, den Sie nicht verpassen sollten! Sie sind zu einem magischen Ereignis eingeladen, einer Parade glitzernder Einhörner, die die Straßen des Dorfes erleuchten wird.

Italiano :

Un evento magico da non perdere! Siete invitati a un evento magico, una sfilata di unicorni scintillanti che illuminerà le strade del villaggio.

Espanol :

Un acontecimiento mágico que no te puedes perder Estás invitado a un acontecimiento mágico, un desfile de relucientes unicornios que iluminará las calles del pueblo.

