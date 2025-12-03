Noël à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Mercredi 3 décembre, 14h00 Gratuit

Venez célébrer la magie des fêtes lors d’un après-midi convivial et familial : Père Noël, ateliers créatifs, animaux, mini marché, déambulation d’échassiers lumineux, concert et repas partagé.

Venez célébrer la magie des fêtes lors d’un après-midi convivial et familial ouvert à tous !

Au programme : la venue tant attendue du Père Noël, des ateliers créatifs, la découverte d’adorables animaux, un mini marché de Noël et une déambulation d’échassiers blancs lumineux sur le parvis.

Un concert festif et un repas partagé viendront compléter cette journée féérique.

Un moment unique pour lancer ensemble les festivités de fin d’année dans la bonne humeur et la magie de Noël… Nous vous attendons nombreux !

[_**Programme complet sur www.ploeren.bzh**_](https://www.ploeren.bzh/agenda/noel-a-ploeren/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T20:30:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/noel-a-ploeren/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan