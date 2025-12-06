NOËL À PORTIRAGNES 6269 Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes

NOËL À PORTIRAGNES

6269 Boulevard Frédéric Mistral 14 Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-20

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-30

La magie de Noël s’installe à Portiragnes durant tout le mois de décembre. Illuminations scintillantes, animations familiales, concerts festifs, ateliers créatifs et marché de Noël… la ville vous invite à partager des moments chaleureux et conviviaux au cœur d’un décor féerique.

Découvrez le programme complet des festivités ouverture de la boîte aux lettres du Père Noël, décoration du grand sapin à la plage, concerts de l’école de musique et de la chorale La Marsilia, ateliers à la médiathèque, fresque d’illustration… Il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !

Rejoignez nous pour célébrer ensemble l’esprit de Noël et profiter de Portiragnes dans son habit de lumière. .

English :

On the program: ponies, wooden games, inflatable games, children’s show, musical entertainment, snowstorm, meeting with Santa Claus and lots of surprises for young and old.

Food available on site.

