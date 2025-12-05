NOËL À POUDLARD Montpellier

NOËL À POUDLARD

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Chers apprentis sorciers, découvrez la bière au beurre du DRAPEAU ROUGE, notre Scottish Ale au caramel au beurre salé maison ! La bière qui chaque année surprend tous les amateurs de bières riches et maltées Ah ! Mais elle est bonne ! . Puisqu’il parait que l’originale dispose d’un gout légèrement douteux…

La notre est un véritable bonbon liquide, des notes de grillés, de fruit rouge et de butterscotch pour une gourmandise absolue.

On profite de l’occasion pour organiser un GRAND QUIZZ Harry Potter pendant que vous dégustez ! Début des inscriptions à 20h !

Alors chers sorciers, armez vos baguettes, vos sortilèges, vos écharpes et vos chapeaux et tentez de remporter notre grand quizz Harry Potter 2025. .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

English :

Dear sorcerer’s apprentices, discover DRAPEAU ROUGE’s butter beer, our homemade Scottish Ale with salted butter caramel! The beer that every year surprises all lovers of rich, malty beers: Ah, but it’s good! Since the original is said to have a slightly dubious taste…

German :

Liebe Zauberlehrlinge, entdecken Sie das Butterbier von Le DRAPEAU ROUGE, unser Scottish Ale mit hausgemachtem Karamell und gesalzener Butter! Das Bier, das jedes Jahr alle Liebhaber von reichhaltigen, malzigen Bieren überrascht: Ah! Aber es ist gut! . Da man sagt, dass das Original über einen leicht zweifelhaften Geschmack verfügt…

Italiano :

Cari apprendisti stregoni, scoprite la birra al burro DRAPEAU ROUGE, la nostra Scottish Ale artigianale con caramello al burro salato! La birra che ogni anno sorprende tutti gli amanti delle birre ricche e maltate: Ah, ma è buona! Sembra che l’originale abbia un gusto un po’ dubbio…

Espanol :

Queridos aprendices de brujo, descubrid la cerveza de mantequilla DRAPEAU ROUGE, ¡nuestra Scottish Ale artesanal con caramelo de mantequilla salada! La cerveza que cada año sorprende a todos los amantes de las cervezas ricas y malteadas: ¡Ah, pero si está buena! Ya que parece que la original tiene un sabor un poco dudoso…

