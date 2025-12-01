Noël à Poulaines

Poulaines Indre

Noël à poulaines

L’association Poulaines Culture et Patrimoine présente un concert de Noël et du Monde à 16h00 en l’église de Poulaines avec la chorale de Chabris et la Joyeuse Valencéenne. Buvette et vin chaud avec cabane de Noël. Entrée gratuite. Renseignements au 06 40 11 05 16 .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14

