Noël à Provins Cité Médiévale de Provins Provins

Ambiances et illuminations de Noël seront présentes dans

notre cité médiévale, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Participez

aux nombreuses animations proposées ce mois de décembre en ville haute et en

ville basse.

–

Un marché

médiéval avec une soixantaine d’artisans démonstrateurs, un bal

médiéval, des spectacles de feu, campements et des jeux pour petits et grands…

–

Un marché

de Noël traditionnel et animations au centre-ville.

–

Le Père Noël

à la Tour César où les enfants pourront

donner leur liste de cadeaux et prendre une photo.

–

Un

spectacle de crèche vivante retraçant la vie de Saint-François d’Assise avec pas

moins de 50 acteurs et animaux.

–

Un mois de

patinoire du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, avec un

spectacle de Philippe Candeloro le 7 décembre à 17h.

–

Des visites

guidées et théâtralisée « Les Fêtes au Moyen Âge » et « Légendes et Croyances ».

–

Des

ateliers culinaires de décoration de biscuits de

Noël.

–

Une

exposition crèches du monde du 29 novembre au 21 décembre.

–

Un marché

des producteurs à la ferme du Chatel.

–

Un train à vapeur

du Père Noël entre Longueville (12 km de Provins) et Romilly-sur-Seine les 6 et 7 décembre..

–

Ainsi que

de nombreuses animations pour les enfants : boîte aux

lettres du père Noël, calendrier de l’Avent, tombola et

bien sûr, la présence du Père Noël.

Un

programme riche en émotions, à seulement 1 heure de Paris !

Informations pratiques – Entrée gratuit sauf animation payantes

– Réservations sur : https://provins.net/noel-a-provins/ Consultez le programme complet avec plan des animations, tarifs et réservations sur provins.net

VIVEZ UN NOEL INSOLITE A PROVINS les 13 ET 14 DÉCEMBRE 2025 ! Dans un cadre à la fois féerique et traditionnel, Provins fait revivre la magie de Noël à travers de nombreuses animations pour toute la famille.

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Cité Médiévale de Provins 4, chemin de Villecran 77160 Provins

+33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/