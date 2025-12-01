Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël à Provins Cité Médiévale de Provins Provins samedi 13 décembre 2025.

Ambiances et illuminations de Noël seront présentes dans
notre cité médiévale, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Participez
aux nombreuses animations proposées ce mois de décembre en ville haute et en
ville basse.


Un marché
médiéval avec une soixantaine d’artisans démonstrateurs, un bal
médiéval, des spectacles de feu, campements et des jeux pour petits et grands…


Un marché
de Noël traditionnel et animations au centre-ville.


Le Père Noël
à la Tour César où les enfants pourront
donner leur liste de cadeaux et prendre une photo.


Un
spectacle de crèche vivante retraçant la vie de Saint-François d’Assise avec pas
moins de 50 acteurs et animaux.


Un mois de
patinoire du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, avec un
spectacle de Philippe Candeloro le 7 décembre à 17h.


Des visites
guidées et théâtralisée « Les Fêtes au Moyen Âge » et « Légendes et Croyances ».


Des
ateliers culinaires de décoration de biscuits de
Noël.


Une
exposition crèches du monde du 29 novembre au 21 décembre.


Un marché
des producteurs à la ferme du Chatel.


Un train à vapeur
du Père Noël entre Longueville (12 km de Provins) et Romilly-sur-Seine les 6 et 7 décembre..


Ainsi que
de nombreuses animations pour les enfants : boîte aux
lettres du père Noël, calendrier de l’Avent, tombola et
bien sûr, la présence du Père Noël.

Un
programme riche en émotions, à seulement 1 heure de Paris !

Informations pratiques

– Entrée gratuit sauf animation payantes
– Réservations sur : https://provins.net/noel-a-provins/

Consultez le programme complet avec plan des animations, tarifs et réservations sur provins.net

VIVEZ UN NOEL INSOLITE A PROVINS les 13 ET 14 DÉCEMBRE 2025 ! Dans un cadre à la fois féerique et traditionnel, Provins fait revivre la magie de Noël à travers de nombreuses animations pour toute la famille.
Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00
Date(s) :

Cité Médiévale de Provins 4, chemin de Villecran  77160 Provins
+33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/