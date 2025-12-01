Noël à Provins Cité Médiévale de Provins Provins
Noël à Provins Cité Médiévale de Provins Provins samedi 13 décembre 2025.
Ambiances et illuminations de Noël seront présentes dans
notre cité médiévale, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Participez
aux nombreuses animations proposées ce mois de décembre en ville haute et en
ville basse.
–
Un marché
médiéval avec une soixantaine d’artisans démonstrateurs, un bal
médiéval, des spectacles de feu, campements et des jeux pour petits et grands…
–
Un marché
de Noël traditionnel et animations au centre-ville.
–
Le Père Noël
à la Tour César où les enfants pourront
donner leur liste de cadeaux et prendre une photo.
–
Un
spectacle de crèche vivante retraçant la vie de Saint-François d’Assise avec pas
moins de 50 acteurs et animaux.
–
Un mois de
patinoire du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, avec un
spectacle de Philippe Candeloro le 7 décembre à 17h.
–
Des visites
guidées et théâtralisée « Les Fêtes au Moyen Âge » et « Légendes et Croyances ».
–
Des
ateliers culinaires de décoration de biscuits de
Noël.
–
Une
exposition crèches du monde du 29 novembre au 21 décembre.
–
Un marché
des producteurs à la ferme du Chatel.
–
Un train à vapeur
du Père Noël entre Longueville (12 km de Provins) et Romilly-sur-Seine les 6 et 7 décembre..
–
Ainsi que
de nombreuses animations pour les enfants : boîte aux
lettres du père Noël, calendrier de l’Avent, tombola et
bien sûr, la présence du Père Noël.
Un
programme riche en émotions, à seulement 1 heure de Paris !
Informations pratiques
– Entrée gratuit sauf animation payantes
– Réservations sur : https://provins.net/noel-a-provins/
Consultez le programme complet avec plan des animations, tarifs et réservations sur provins.net
VIVEZ UN NOEL INSOLITE A PROVINS les 13 ET 14 DÉCEMBRE 2025 ! Dans un cadre à la fois féerique et traditionnel, Provins fait revivre la magie de Noël à travers de nombreuses animations pour toute la famille.
Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00
Date(s) :
Cité Médiévale de Provins 4, chemin de Villecran 77160 Provins
+33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/