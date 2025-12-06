Noël à Pujols Bourg

Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans la magie des fêtes lors de cette journée conviviale et chaleureuse !

Un programme riche vous attend, pensé pour ravir toute la famille balades à poney, contes de Noël, gourmandises et vin chaud, ateliers créatifs, jeu de piste, photos avec le Père Noël.

Plongez dans la magie des fêtes lors de cette journée conviviale et chaleureuse !

Un programme riche vous attend, pensé pour ravir toute la famille balades à poney, contes de Noël, gourmandises et vin chaud, ateliers créatifs, jeu de piste, photos avec le Père Noël. .

Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13

English : Noël à Pujols Bourg

Immerse yourself in the magic of the festive season on this warm and friendly day!

A rich program awaits you, designed to delight the whole family: pony rides, Christmas tales, treats and mulled wine, creative workshops, treasure hunt, photos with Santa Claus.

L’événement Noël à Pujols Bourg Pujols a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot