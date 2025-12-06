Noël à Pujols Bourg Pujols
Noël à Pujols Bourg Pujols dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Pujols Bourg
Bourg Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Plongez dans la magie des fêtes lors de cette journée conviviale et chaleureuse !
Un programme riche vous attend, pensé pour ravir toute la famille balades à poney, contes de Noël, gourmandises et vin chaud, ateliers créatifs, jeu de piste, photos avec le Père Noël.
Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13
English : Noël à Pujols Bourg
Immerse yourself in the magic of the festive season on this warm and friendly day!
A rich program awaits you, designed to delight the whole family: pony rides, Christmas tales, treats and mulled wine, creative workshops, treasure hunt, photos with Santa Claus.
