Noël à Pure Gardères MONLEZUN Monlezun

Noël à Pure Gardères

MONLEZUN Chemin du Chêne de Marsau Monlezun Gers

Tarif : 210 – 210 – 260 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rejoignez-nous pour une journée enchantée au Domaine de Gardères, où l’esprit de Noël rencontre l’élégance rurale française. Niché au cœur du Gers, ce marché de Noël exclusif fusionne ateliers créatifs, gastronomie locale et ambiance musicale pour une expérience inoubliable.

Programme:

– 9h30 accueil chaleureux avec boissons chaudes et viennoiseries fraîches.

– À partir de 10h profitez de deux ateliers simultanés

–> Atelier de couronnes de Noël avec Melanie Kehm.

–> Tir à l’arc festif avec Philippe Iza.

– 14h30 atelier culinaire festif animé par Denise Cohen préparez des plats de saison avec des produits locaux.

– 19h dîner élégant servi avec vos créations, accompagné des meilleurs vins et produits de Plaimont pour sublimer chaque bouchée.

Ambiance musicale tout au long de la journée piano en direct suivi de sets DJ sélectionnés avec soin par votre hôtesse, pour une atmosphère festive et soulful.

Intéressé(e) par des ateliers individuels?

Atelier de couronne ou tir à l’arc uniquement 45 € par personne.

Atelier de cuisine gastronomique et expérience culinaire 95 € par personne.

Tarifs:

– Pass journée: 210 € (inclut tous les ateliers, repas et ambiance).

– Pass journée + nuit: 260 € (inclut chambre luxueuse et petit-déjeuner). .

MONLEZUN Chemin du Chêne de Marsau Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 6 62 06 88 34 hello@puregarderes.com

English :

Join us for an enchanting day at Domaine de Gardères, where the spirit of Christmas meets French rural elegance. Nestled in the heart of the Gers, this exclusive Christmas market fuses creative workshops, local gastronomy and musical ambience for an unforgettable experience.

Program:

– 9:30 am: warm welcome with hot drinks and fresh pastries.

– From 10am: enjoy two simultaneous workshops:

–> Christmas wreath workshop with Melanie Kehm.

–> Festive archery with Philippe Iza.

– 2.30pm: Festive culinary workshop led by Denise Cohen? prepare seasonal dishes using local produce.

– 7pm: elegant dinner served with your creations, accompanied by the finest Plaimont wines and products to enhance every bite.

Musical ambience all day long: live piano followed by DJ sets carefully selected by your hostess, for a festive, soulful atmosphere.

German :

Begleiten Sie uns auf einen zauberhaften Tag auf der Domaine de Gardères, wo der Geist der Weihnacht auf die ländliche Eleganz Frankreichs trifft. Dieser exklusive Weihnachtsmarkt im Herzen des Gers verschmilzt kreative Workshops, lokale Gastronomie und musikalische Unterhaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Programm:

– 9.30 Uhr: Herzlicher Empfang mit heißen Getränken und frischem Gebäck.

– Ab 10 Uhr: Genießen Sie zwei gleichzeitige Workshops:

–> Weihnachtskranz-Workshop mit Melanie Kehm.

–> Festliches Bogenschießen mit Philippe Iza.

– 14:30 Uhr: Festlicher kulinarischer Workshop unter der Leitung von Denise Cohen? Bereiten Sie saisonale Gerichte mit lokalen Produkten zu.

– 19:00 Uhr: Elegantes Abendessen, das mit Ihren Kreationen serviert wird, begleitet von den besten Weinen und Produkten aus Plaimont, um jeden Bissen zu verfeinern.

Musikalisches Ambiente den ganzen Tag über: Live-Piano gefolgt von DJ-Sets, die von Ihrer Gastgeberin sorgfältig ausgewählt werden, für eine festliche und soulige Atmosphäre.

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata incantevole al Domaine de Gardères, dove lo spirito del Natale incontra l’eleganza rurale francese. Immerso nel cuore del Gers, questo esclusivo mercatino di Natale combina laboratori creativi, gastronomia locale e musica dal vivo per un’esperienza indimenticabile.

Programma:

– ore 9.30: accoglienza con bevande calde e dolci freschi.

– Dalle 10.00: due laboratori simultanei:

–> Laboratorio di ghirlande natalizie con Melanie Kehm.

–> Tiro con l’arco festivo con Philippe Iza.

– 14.30: laboratorio culinario delle feste guidato da Denise Cohen? Preparare piatti di stagione con prodotti locali.

– ore 19.00: cena elegante con le vostre creazioni, accompagnate dai migliori vini e prodotti Plaimont per esaltare ogni boccone.

Ambiente musicale per tutta la giornata: pianoforte dal vivo seguito da DJ set accuratamente selezionati dalla padrona di casa, per un’atmosfera festosa e soul.

Espanol :

Únase a nosotros para pasar un día encantador en el Domaine de Gardères, donde el espíritu de la Navidad se une a la elegancia rural francesa. Situado en el corazón de Gers, este exclusivo mercado navideño combina talleres creativos, gastronomía local y música en directo para vivir una experiencia inolvidable.

Programa:

– 9.30 h: cálida bienvenida con bebidas calientes y bollería fresca.

– A partir de las 10 h: disfrute de dos talleres simultáneos:

–> Taller de coronas de Navidad con Melanie Kehm.

–> Tiro con arco festivo con Philippe Iza.

– 14.30 h: taller culinario festivo dirigido por Denise Cohen… preparación de platos de temporada con productos locales.

– 19.00 h: elegante cena servida con sus creaciones, acompañadas de los mejores vinos Plaimont y productos para realzar cada bocado.

Ambientación musical durante todo el día: piano en directo seguido de sesiones de DJ cuidadosamente seleccionadas por su anfitriona, para crear un ambiente festivo y conmovedor.

L’événement Noël à Pure Gardères Monlezun a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65