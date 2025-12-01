Noël à Redon La Véritable Histoire du Père Noël Redon
Noël à Redon La Véritable Histoire du Père Noël Redon dimanche 14 décembre 2025.
Départ Place de Bretagne Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
La Véritable Histoire du Père Noël Cie Les Magic Meeting
15h départ place de Bretagne
Le Père Noël aime-t-il le rock’n roll ? Mais que fait le Père Noël pendant ses vacances ? Pour le
découvrir le public est invité à se munir d’un casque et devient interprète d’une déambulation
sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et humour.
Tout public dès 5 ans .
Départ Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
