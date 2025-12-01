Noël à Redon Mise en lumière de la ville Redon
Noël à Redon Mise en lumière de la ville Redon lundi 1 décembre 2025.
Noël à Redon Mise en lumière de la ville
Centre-ville Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2026-01-05
Date(s) :
2025-12-01
Mise en lumière de la ville de Redon. A la tombée de la nuit. .
Centre-ville Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à Redon Mise en lumière de la ville Redon a été mis à jour le 2025-11-13 par OT PAYS DE REDON