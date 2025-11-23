Noël à Redon Patinoire Redon

Noël à Redon Patinoire

Place de Bretagne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : 4 €

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-13

Patinoire

DU 13 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Place de Bretagne

La patinoire fait son grand retour à Redon !

L’occasion de chausser les patins.

Horaires d’ouverture et billetterie sur place. Tarif 4 € .

Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

