Noël à Redon Patinoire Redon
Noël à Redon Patinoire Redon samedi 13 décembre 2025.
Noël à Redon Patinoire
Place de Bretagne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-13
Patinoire
DU 13 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Place de Bretagne
La patinoire fait son grand retour à Redon !
L’occasion de chausser les patins.
Horaires d’ouverture et billetterie sur place. Tarif 4 € .
Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à Redon Patinoire Redon a été mis à jour le 2025-11-19 par OT PAYS DE REDON