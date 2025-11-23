Noël à Redon Patinoire Redon

Patinoire
DU 13 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Place de Bretagne
La patinoire fait son grand retour à Redon !
L’occasion de chausser les patins.
Horaires d’ouverture et billetterie sur place. Tarif 4 €   .

Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75 

L’événement Noël à Redon Patinoire Redon a été mis à jour le 2025-11-19 par OT PAYS DE REDON