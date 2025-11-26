Noël à Rion des Landes Rion-des-Landes

Noël à Rion des Landes

Rue des Alouettes Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

15h Spectacle par la médiathèque Il était une fois… La mère Noël présenté par la compagnie des Passagers du Vent;

A l’issu du spectacle, un goûter sera offert par l’Amicale Laïque Rionnaise et es associations de Parents d’élèves. Les familles pourront également profiter d’atelier créatif proposé par l’association Familles Rurales Landes et de stand de maquillage et de sculpture sur ballon offerts par la commune de Rion. .

Rue des Alouettes Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

3pm: Media library show Once upon a time… La mère Noël presented by the Passagers du Vent company;

At the end of the show, a snack will be offered by the Amicale Laïque Rionnaise and the parents’ associations. Families will also be able to take part in a professional creative workshop

German : Noël à Rion des Landes

15 Uhr: Vorstellung der Mediathek Il était une fois… La mère Noël , aufgeführt von der Compagnie des Passagers du Vent;

Im Anschluss an die Vorstellung wird von der Amicale Laïque Rionnaise und den Elternvereinigungen ein Imbiss angeboten. Die Familien können auch an kreativen Workshops teilnehmen

Italiano :

15.00: Spettacolo della mediateca C’era una volta… La mère Noël presentato dalla compagnia Passagers du Vent;

Dopo lo spettacolo, l’Amicale Laïque Rionnaise e le associazioni dei genitori offriranno una merenda. Le famiglie potranno inoltre partecipare a un laboratorio creativo professionale

Espanol : Noël à Rion des Landes

15.00 h: Espectáculo de la mediateca Érase una vez… La mère Noël presentado por la compañía Passagers du Vent;

Tras el espectáculo, la Amicale Laïque Rionnaise y las asociaciones de padres ofrecerán una merienda. Las familias también podrán participar en un taller creativo profesional

L’événement Noël à Rion des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Tartas