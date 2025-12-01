Noël à Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire

Noël à Rochefort-sur-Loire

Place de L’église Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Marché de Noël dans la commune de Rochefort-sur-Loire Samedi 20 décembre 2025

Sous les lumières scintillantes de l’hiver, notre village de charme, Rochefort-sur-Loire, s’éveillera à la magie de Noël. À seulement vingt minutes d’Angers, laissez-vous porter par la douceur d’un soir de décembre où le temps suspend son vol.

Dès l’après-midi, la place du village se parera de mille couleurs voitures américaines au charme d’antan, motos décorées, baptêmes moto, balades à poney dans les ruelles animées, et stands d’artisans dévoilant leurs trésors faits main.

Les effluves de vin chaud, de chocolat chaud fumant et de pain d’épices doré se mêleront à celles des crêpes et d’autres friandises en tout genre. La buvette et les points de restauration accueilleront les gourmands, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Au centre du village, un grand sapin et le Père Noël, sur son traîneau étincelant, déambulera au gré des sourires et des rires d’enfants.

À 17h, les portes de l’église s’ouvriront pour un Concert de Noël exceptionnel, suivi d’une déambulation musicale dans les rues, où les notes se mêleront à la magie du crépuscule.

Laissez-vous envoûter par la féérie rétro et l’esprit de partage de Noël à Rochefort-sur-Loire.

Venez nombreux célébrer ce moment unique, où tradition, musique et lumière s’unissent pour réchauffer les cœurs. .

Place de L’église Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire rochefortanimation.rsl@gmail.com

Christmas market in Rochefort-sur-Loire ? Saturday, December 20, 2025

