Noël à roulettes Petites Halles Avranches

Noël à roulettes

Petites Halles 1 rue du Jardin des plantes Avranches Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-12-19

Cette année, le Village de Noël d’Avranches vous réserve une surprise étincelante une piste de roller installée au cœur des Petites Halles !

Imaginez-vous glisser au rythme du disco sur vos rollers sous les lumières scintillantes d’une boule à facettes. Une installation pensée en connivence avec l’association Ride’n’roll. Apportez vos rollers. .

