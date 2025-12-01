Noël à roulettes Petites Halles Avranches
Noël à roulettes Petites Halles Avranches vendredi 19 décembre 2025.
Noël à roulettes
Petites Halles 1 rue du Jardin des plantes Avranches Manche
Vendredi 2025-12-19 16:00:00
2025-12-28 19:00:00
2025-12-19
Cette année, le Village de Noël d’Avranches vous réserve une surprise étincelante une piste de roller installée au cœur des Petites Halles !
Imaginez-vous glisser au rythme du disco sur vos rollers sous les lumières scintillantes d’une boule à facettes. Une installation pensée en connivence avec l’association Ride’n’roll. Apportez vos rollers. .
Petites Halles 1 rue du Jardin des plantes Avranches 50300
