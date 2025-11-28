Noël à Rues des Arts Beaulieu-lès-Loches

Noël à Rues des Arts

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:30:00

fin : 2025-12-25 12:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-17 2025-12-25 2025-12-26

L’atelier-boutique Rues des Arts vous invite à découvrir ses trésors cachés. 18 artisans d’art et artistes exposent leurs créations uniques ou des petites séries. Venez flâner entre les étagères pour trouver un cadeau qui touchera les cœur de vos proches et illuminera leur foyer d’une touche d’originalité. Céramiques, luminaires, vanneries, bijoux porcelaines, bijoux argent, bijoux perles au chalumeau, fusing, vitraux, doudous, boules de Noël artisanales, objets précieux et de curiosité… .

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com

English :

18 craftsmen and artists display their unique creations or small series. Come and browse the shelves to find a gift that will touch the hearts of your loved ones and brighten up their homes with a touch of originality. Ceramics, lighting, jewelry, basketry, stained glass…

German :

18 Kunsthandwerker und Künstler stellen ihre einzigartigen Kreationen oder Kleinserien aus. Stöbern Sie durch die Regale, um ein Geschenk zu finden, das die Herzen Ihrer Lieben berührt und ihr Zuhause mit einem Hauch von Originalität erstrahlen lässt. Keramik, Leuchten, Schmuck, Korbflechterei, Glasmalerei…

Italiano :

18 artigiani e artisti espongono le loro creazioni uniche o piccole serie. Venite a curiosare tra gli scaffali per trovare un regalo che toccherà il cuore dei vostri cari e illuminerà le loro case con un tocco di originalità. Ceramica, illuminazione, gioielli, cesteria, vetrate…

Espanol :

18 artesanos y artistas exponen sus creaciones únicas o pequeñas series. Venga a recorrer las estanterías para encontrar un regalo que llegará al corazón de sus seres queridos y alegrará sus hogares con un toque de originalidad. Cerámica, iluminación, joyería, cestería, vidrieras…

