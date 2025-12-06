Noël à Sabres

salle des sabringots Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06

La magie de Noël arrive à Sabres !

Découvrez le programme des animations de Noël proposées par les associations sabraises et la Mairie, pour le plaisir des petits et des grands !

Marchés de Noël, ateliers, spectacles, ciné goûters, patinoire…

Une semaine entière d’activités festives vous attend du 6 au 13 décembre ! .

salle des sabringots Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 50 18

English :

German : Noël à Sabres

Italiano :

Espanol : Noël à Sabres

L’événement Noël à Sabres Sabres a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cœur Haute Lande