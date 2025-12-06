Noël à Sabres Sabres
Noël à Sabres
salle des sabringots Sabres Landes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-13
2025-12-06
La magie de Noël arrive à Sabres !
Découvrez le programme des animations de Noël proposées par les associations sabraises et la Mairie, pour le plaisir des petits et des grands !
Marchés de Noël, ateliers, spectacles, ciné goûters, patinoire…
Une semaine entière d’activités festives vous attend du 6 au 13 décembre ! .
salle des sabringots Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 50 18
German : Noël à Sabres
Espanol : Noël à Sabres
