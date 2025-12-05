Noël à Saint-Amarin

Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin.

Programme complet des animations sur www.hautes-vosges-alsace.fr

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin. Découvrez son circuit des contes, son lâché de lanternes, mais également un nouveau parcours de chasse aux trésors qui vous guidera à travers la ville et ravira petits et grands.

Dans la salle du CAP, 35 exposants partageront leur savoir-faire.

Programme complet des animations en téléchargement 0 .

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 62 05 mairie@ville-saint-amarin.fr

English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of the traditional Christmas market in Saint-Amarin.

Full program at www.hautes-vosges-alsace.fr

German :

Tauchen Sie ein in die gemütliche Atmosphäre des traditionellen Weihnachtsmarktes in Saint-Amarin.

Vollständiges Programm der Animationen auf www.hautes-vosges-alsace.fr

Italiano :

Immergetevi nella calda atmosfera del tradizionale mercatino di Natale di Saint-Amarin.

Programma completo degli eventi su www.hautes-vosges-alsace.fr

Espanol :

Sumérjase en el cálido ambiente del tradicional mercado navideño de Saint-Amarin.

Programa completo de actos en www.hautes-vosges-alsace.fr

L’événement Noël à Saint-Amarin Saint-Amarin a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin