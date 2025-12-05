Noël à Saint-Amarin Saint-Amarin
Saint-Amarin Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin.
Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin. Découvrez son circuit des contes, son lâché de lanternes, mais également un nouveau parcours de chasse aux trésors qui vous guidera à travers la ville et ravira petits et grands.
Dans la salle du CAP, 35 exposants partageront leur savoir-faire.
Programme complet des animations en téléchargement 0 .
Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 62 05 mairie@ville-saint-amarin.fr
English :
Immerse yourself in the warm atmosphere of the traditional Christmas market in Saint-Amarin.
Full program at www.hautes-vosges-alsace.fr
German :
Tauchen Sie ein in die gemütliche Atmosphäre des traditionellen Weihnachtsmarktes in Saint-Amarin.
Vollständiges Programm der Animationen auf www.hautes-vosges-alsace.fr
Italiano :
Immergetevi nella calda atmosfera del tradizionale mercatino di Natale di Saint-Amarin.
Programma completo degli eventi su www.hautes-vosges-alsace.fr
Espanol :
Sumérjase en el cálido ambiente del tradicional mercado navideño de Saint-Amarin.
Programa completo de actos en www.hautes-vosges-alsace.fr
