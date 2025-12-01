Noël à Saint-Hernin Saint-Hernin

La commune de Saint-Hernin vous invite à la médiathèque pour son animation enfant de 14h30 jusqu’à 17h00.
Au programme activités manuelles, contes de noël., rencontre avec le Père Noël et goûter. A partir de 3 ans.
(sur inscriptions au 07 86 76 78 48)

Puis repas-concert de Noël sous la Halle à partir de 19h.   .

Le Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48 

