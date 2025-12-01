Noël à Saint-Hernin Saint-Hernin

Noël à Saint-Hernin

Le Bourg Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La commune de Saint-Hernin vous invite à la médiathèque pour son animation enfant de 14h30 jusqu’à 17h00.

Au programme activités manuelles, contes de noël., rencontre avec le Père Noël et goûter. A partir de 3 ans.

(sur inscriptions au 07 86 76 78 48)

Puis repas-concert de Noël sous la Halle à partir de 19h. .

Le Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48

