Noël à Saint-Hernin Saint-Hernin

Noël à Saint-Hernin
Le Bourg Saint-Hernin Finistère
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La commune de Saint-Hernin vous invite à la médiathèque pour son animation enfant de 14h30 jusqu’à 17h00.
Au programme activités manuelles, contes de noël., rencontre avec le Père Noël et goûter. A partir de 3 ans.
(sur inscriptions au 07 86 76 78 48)
Puis repas-concert de Noël sous la Halle à partir de 19h. .
Le Bourg Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48
