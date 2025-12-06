Noël à Saint-Marc Quartier de Saint-Marc Brest

Noël à Saint-Marc

Saint-Marc Place Vinet Brest Finistère

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Ateliers, calèches et vin chaud au programme du centre bourg ! Avec Le Manège salé, petit carrousel atypique et poétique sur lequel sillonnent 8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois, animé par deux comédiens. .

Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Finistère Bretagne

