Noël à Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Rue de la République Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime
2025-12-23
2025-12-31
2025-12-23
Du 23 au 31 décembre 2025, l’union des commerçants et artisans de Saint-Pierre d’Oléron propose de nombreuses animations gratuites dans les rues du centre-ville.
Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uca.saintpierreoleron@gmail.com
From December 23 to 31, 2025, the union des commerçants et artisans de Saint-Pierre d’Oléron (the Saint-Pierre d’Oléron merchants’ and craftsmen’s association) is offering a number of free events in the streets of the town center.
