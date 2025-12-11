Noël à Saint-Pierre d’Oléron

Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

23 décembre 2025

31 décembre 2025

2025-12-23

Du 23 au 31 décembre 2025, l’union des commerçants et artisans de Saint-Pierre d’Oléron propose de nombreuses animations gratuites dans les rues du centre-ville.

Rue de la République Saint-Pierre-d'Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uca.saintpierreoleron@gmail.com

From December 23 to 31, 2025, the union des commerçants et artisans de Saint-Pierre d’Oléron (the Saint-Pierre d’Oléron merchants’ and craftsmen’s association) is offering a number of free events in the streets of the town center.

