Noël à Saint-Pierre Petit Pin Pin Noël ! Quartier de la Cavale Blanche Brest

Noël à Saint-Pierre Petit Pin Pin Noël !

Quartier de la Cavale Blanche Place Jack London Brest Finistère

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

2025-12-17

Cette année un fil rouge autour de la pomme de pin vous sera proposé venez avec vos pommes de pin customisées ou venez les personnaliser sur place.

Des spectacles de rue, le Père Noël et sa calèche, de nombreuses surprises dans les chalets vous attendent magiquement ! .

Quartier de la Cavale Blanche Place Jack London Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

