Noël à Saint-Thurial Saint-Thurial
Noël à Saint-Thurial Saint-Thurial jeudi 11 décembre 2025.
Noël à Saint-Thurial
Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Le Marché de Noël des Thurialais en Fête ouvrira ses portes au complexe sportif de Saint-Thurial le jeudi 11 décembre !
Venez plonger dans la magie de Noël
Des exposants locaux, des idées cadeaux, de la bonne humeur et plein de surprises pour petits et grands !
Rendez-vous le 11 décembre !
Parking du complexe sportif de Saint-Thurial .
Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
L’événement Noël à Saint-Thurial Saint-Thurial a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de Brocéliande