Noël à Saint-Thurial Saint-Thurial

Noël à Saint-Thurial

Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Le Marché de Noël des Thurialais en Fête ouvrira ses portes au complexe sportif de Saint-Thurial le jeudi 11 décembre !

Venez plonger dans la magie de Noël

Des exposants locaux, des idées cadeaux, de la bonne humeur et plein de surprises pour petits et grands !

Rendez-vous le 11 décembre !

Parking du complexe sportif de Saint-Thurial .

