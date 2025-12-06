Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue
Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue samedi 6 décembre 2025.
Noël à Saint-Vaast
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Animations et festivités sur la place Belle-Isle, les enfants forts de leur esprit créatif sont invités à venir décorer la forêt de sapins tout en s’amusant. Pour passer un bon moment tous ensemble, des crêpes leurs seront servis. .
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30
English : Noël à Saint-Vaast
L’événement Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cotentin Le Val de Saire