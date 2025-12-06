Noël à Saint-Vaast

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Animations et festivités sur la place Belle-Isle, les enfants forts de leur esprit créatif sont invités à venir décorer la forêt de sapins tout en s’amusant. Pour passer un bon moment tous ensemble, des crêpes leurs seront servis. .

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30

English : Noël à Saint-Vaast

L’événement Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cotentin Le Val de Saire