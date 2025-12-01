Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue
Noël à Saint-Vaast
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-12-13 14:30:00
Préparez-vous à vivre une journée inoubliable placée sous le signe de la féérie avec pour démarrer l’arrivée du Père Noël en musique sur la place Belle-Isle, suivi d’un défilé dans la ville. La journée se prolongera avec un spectacle et un goûter, offerts par le comité des fêtes. .
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30
