Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue

Noël à Saint-Vaast

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Une nouvelle journée festive et féérique se prépare à Saint-Vaast et vous y êtes conviés.

Rendez-vous dès 16h place Belle Isle pour une déambulation du père Noël en calèche et en musique avec la troupe les fanfarons et ensuite l’après-midi se clôturera autour d’un vin chaud et de marrons grillés. .

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30

