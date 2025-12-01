Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Une nouvelle journée festive et féérique se prépare à Saint-Vaast et vous y êtes conviés.
Rendez-vous dès 16h place Belle Isle pour une déambulation du père Noël en calèche et en musique avec la troupe les fanfarons et ensuite l’après-midi se clôturera autour d’un vin chaud et de marrons grillés. .
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30
