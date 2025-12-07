Noël à Saint-Victurnien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Noël à Saint-Victurnien

Salle de la Bernardie D32 Saint-Victurnien Haute-Vienne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Plongez dans la magie de Noël à Saint-Victurnien ! La commune en partenariat avec Familles Rurales et l’APE, vous invite à un après-midi festif où petits et grands pourront s’amuser autour d’ateliers créatifs, de jeux, d’une grande fresque collective et d’une structure gonflable. Les enfants pourront glisser leur lettre dans la boîte du Père Noël… qui fera son apparition à 16h pour un moment tendre et inoubliable. Sur place, savourez gâteaux et boissons pour prolonger la convivialité. Une belle parenthèse enchantée à partager en famille ! .

Salle de la Bernardie D32 Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 29 89 84

