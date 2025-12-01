Noël à Sainte-Barbe Le Faouët
samedi 20 décembre 2025
Noël à Sainte-Barbe
Taverne Sainte-Barbe Le Faouët Morbihan
Début : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Arrivée du Père Noël vers 16h. Un goûter et une animation musicale sont prévus. Les enfants qui le souhaitent pourront donner leur lettre au Père Noël ! .
Taverne Sainte-Barbe Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 63 52 86 47
