Noël à Sainte-Barbe

Taverne Sainte-Barbe Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Arrivée du Père Noël vers 16h. Un goûter et une animation musicale sont prévus. Les enfants qui le souhaitent pourront donner leur lettre au Père Noël ! .

Taverne Sainte-Barbe Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 63 52 86 47

English :

L’événement Noël à Sainte-Barbe Le Faouët a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan