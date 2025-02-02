Noël à Sainte-Maxime Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Noël en fête à Sainte-Maxime

Pour le plus grand plaisir de tous, la magie de Noël s’installe sur la promenade Simon Lorière, le boulodrome Prince Bertil et le Chapiteau du Théâtre de la Mer !

English : Noël en fête à Sainte-Maxime

To everyone’s delight, the magic of Christmas is coming to the Simon Lorière promenade, the Prince Bertil boules court and the Théâtre de la Mer marquee!

There will be something for everyone, young and old alike!

This year, the Christmas festivities are kicking off in a magical setting. The boules court is being transformed into a veritable gourmet village full of flavours and sweet treats, while the Simon-Lorière promenade is hosting a large funfair and a new attraction: a toboggan run for winter sports enthusiasts under the Théâtre de la Mer marquee.

Come and share the magic of the festive season with family and friends.

German : Noël en fête à Sainte-Maxime

Zur Freude aller zieht der Weihnachtszauber auf der Promenade Simon Lorière, dem Boulodrome Prince Bertil und dem Zelt des Théâtre de la Mer ein!

Italiano : Noël en fête à Sainte-Maxime

Per la gioia di tutti, la magia del Natale arriva sulla passeggiata Simon Lorière, al campo da bocce Prince Bertil e al Chapiteau du Théâtre de la Mer!

Grandi e piccini, ce n’è per tutti i gusti!

Quest’anno, i festeggiamenti natalizi si aprono in un scenario fiabesco. Il campo da bocce si trasforma in un vero e proprio villaggio gastronomico ricco di sapori e dolci prelibatezze, mentre sulla passeggiata Simon-Lorière vi attende un grande luna park e, sotto il tendone del Théâtre de la Mer, una pista da slittino per gli amanti degli sport invernali.

Venite a condividere la magia delle feste con la famiglia e gli amici.

Espanol : Noël en fête à Sainte-Maxime

Para deleite de todos, la magia de la Navidad se apodera del Paseo Simon Lorière, la bolera Prince Bertil y la carpa del Teatro del Mar

