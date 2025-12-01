Noël à Salagon Mane
Noël à Salagon Mane dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap, Passeport des musées
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Une journée familiale à l’esprit de Noël
Salagon vous convie avant la fin d’année pour une journée dédiée à la famille.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
A family day in the spirit of Christmas
Salagon invites you before the end of the year for a day dedicated to the family.
German :
Ein Familientag im Geist der Weihnacht
Salagon lädt Sie vor dem Jahresende zu einem Tag ein, der ganz der Familie gewidmet ist.
Italiano :
Una giornata in famiglia nello spirito del Natale
Salagon vi invita a una giornata dedicata alla famiglia prima della fine dell’anno.
Espanol :
Un día en familia con espíritu navideño
Salagon le invita a una jornada dedicada a la familia antes de que termine el año.
