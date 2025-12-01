Noël à St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée
Noël à St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée vendredi 26 décembre 2025.
Noël à St-Georges-de-Montaigu
3 Place Raymond Dronneau Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 18:00:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
.
3 Place Raymond Dronneau Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire
English :
L’événement Noël à St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu