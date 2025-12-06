Noël à Surgères Marché des créateurs Surgères

Noël à Surgères Marché des créateurs

L’Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères vous invite à son marché des artisans et créateurs.

Découvrez des créations uniques et des idées de cadeaux originales pour vous ou vos proches.

Présence du Père Noël les 17, 21 et 24 décembre.

Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 13 45 37 uacisurgeres@gmail.com

English :

The Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères invites you to its artisans’ and designers’ market.

Discover unique creations and original gift ideas for you or your loved ones.

Santa Claus will be present on December 17, 21 and 24.

